Учёные РФ разработали инновационную замену традиционным гипсовым повязкам

Новинка, аналогичная обычному бинту, применяется для фиксации конечностей при переломах, и её удобную технологию можно использовать как в больницах, так и в военно-полевой хирургии или при занятии экстремальными видами спорта.

Основой инновационного бинта является армирующий материал из стекловолокна и полиэстера, с уникальным методом вязания нитей, предотвращающим разрывы ткани и увеличивающим её упругость. Пропитка специальным составом — полиуретановой смолой, обеспечивает твердение ткани при контакте с водой.

Отличительной особенностью нового материала является его быстрое затвердевание по сравнению с аналогами. Антибактериальная и антисептическая подкладка устраняет риск инфекции при фиксации открытых переломов. Материал обладает повышенной пластичностью и доступен по более низкой цене, в два-три раза дешевле аналогов, благодаря использованию совершенно иной технологии производства, сообщает Planet Today.