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Ученые выдвинули новое объяснение гигантским кратерам в Сибири
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:45

Ученые выдвинули новое объяснение гигантским кратерам в Сибири

Ученые предложили новое объяснение загадочным гигантским кратерам в Сибири, которые случайно появляются в вечной мерзлоте. Кратеры могут быть вызваны выходом горячего природного газа из подземных запасов, нагревая вечную мерзлоту снизу и вызывая взрыв.

Это объяснение связано с огромными подземными запасами природного газа в регионе. Отмечено, что взрывы происходят при ослаблении других участков вечной мерзлоты из-за изменения климата. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой гипотезы, сообщает Planet Today.

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