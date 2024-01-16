Ученые выдвинули новое объяснение гигантским кратерам в Сибири

Ученые предложили новое объяснение загадочным гигантским кратерам в Сибири, которые случайно появляются в вечной мерзлоте. Кратеры могут быть вызваны выходом горячего природного газа из подземных запасов, нагревая вечную мерзлоту снизу и вызывая взрыв.
Это объяснение связано с огромными подземными запасами природного газа в регионе. Отмечено, что взрывы происходят при ослаблении других участков вечной мерзлоты из-за изменения климата. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой гипотезы, сообщает Planet Today.
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