Ученые выдвинули новое объяснение гигантским кратерам в Сибири

Ученые предложили новое объяснение загадочным гигантским кратерам в Сибири, которые случайно появляются в вечной мерзлоте. Кратеры могут быть вызваны выходом горячего природного газа из подземных запасов, нагревая вечную мерзлоту снизу и вызывая взрыв.

Это объяснение связано с огромными подземными запасами природного газа в регионе. Отмечено, что взрывы происходят при ослаблении других участков вечной мерзлоты из-за изменения климата. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой гипотезы, сообщает Planet Today.