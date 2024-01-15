Российские ученые разработали инновационный термометр

Российские ученые разработали термометр, который измеряет температуру с большей точностью, чем существующие аналоги, и не требует регулярного обслуживания. Устройство использует ферритовый элемент для самопроверки в каждом цикле нагрева-охлаждения, обеспечивая стабильные показания.

Это позволяет избежать проблемы старения традиционных термометров, которые требуют калибровки.

В отличие от зарубежного аналога, российский термометр имеет более широкий диапазон работы от 0 до 800⁰С и равномерно распределенные калибровочные точки. Устройство уже проходит испытания, и планируется внедрение в промышленное производство после совершенствования в течение года, сообщает РИА Новости.