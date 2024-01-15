Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.01.2024 : 88,1324
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.01.2024 : 96,7517
Российские ученые разработали инновационный термометр
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:02

Российские ученые разработали инновационный термометр

Российские ученые разработали термометр, который измеряет температуру с большей точностью, чем существующие аналоги, и не требует регулярного обслуживания. Устройство использует ферритовый элемент для самопроверки в каждом цикле нагрева-охлаждения, обеспечивая стабильные показания.

Это позволяет избежать проблемы старения традиционных термометров, которые требуют калибровки.

В отличие от зарубежного аналога, российский термометр имеет более широкий диапазон работы от 0 до 800⁰С и равномерно распределенные калибровочные точки. Устройство уже проходит испытания, и планируется внедрение в промышленное производство после совершенствования в течение года, сообщает РИА Новости.

Мир

На Хайнане открыт новый круизный маршрут из Саньи в Хюэ

На Хайнане открыт новый круизный маршрут из Саньи в Хюэ

Круизный лайнер Mengxiang компании Chengcheng Cruise теперь официально приписан к острову Фэнхуан. Это самый крупный лайнер в порту Хайнаня.

Читать полностью
АТОР предупреждает туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула

АТОР предупреждает туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), предупредил туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула. Повышение цен объясняется слабостью местной валюты, турецкой лиры.

Читать полностью

Общество

Новое исследование выявило, что у людей с ожирением чаще встречается доброкачественное заболевание крови

Новое исследование выявило, что у людей с ожирением чаще встречается доброкачественное заболевание крови

Новое исследование в журнале Blood Advances выявило, что у людей с ожирением чаще встречается доброкачественное заболевание крови - моноклональная гаммапатия неопределенного значения (MGUS), которое может предшествовать развитию множественной миеломы, формы рака крови.

Читать полностью
Московская техническая школа (МТШ) представила новую образовательную программу

Московская техническая школа (МТШ) представила новую образовательную программу

В рамках проекта "Московская техническая школа" (МТШ) открыта новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" по направлению "Микроэлектроника и фотоника". Разработана совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ".

Читать полностью

Новости