Российские ученые разработали инновационный термометр

Российские ученые разработали термометр, который измеряет температуру с большей точностью, чем существующие аналоги, и не требует регулярного обслуживания. Устройство использует ферритовый элемент для самопроверки в каждом цикле нагрева-охлаждения, обеспечивая стабильные показания.
Это позволяет избежать проблемы старения традиционных термометров, которые требуют калибровки.
В отличие от зарубежного аналога, российский термометр имеет более широкий диапазон работы от 0 до 800⁰С и равномерно распределенные калибровочные точки. Устройство уже проходит испытания, и планируется внедрение в промышленное производство после совершенствования в течение года, сообщает РИА Новости.
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