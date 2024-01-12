Ученые из США выявили важную роль нервных окончаний в формировании миелиновой оболочки

Специалисты из Орегонского университета здоровья и науки выявили важную роль нервных окончаний в формировании миелиновой оболочки, изолирующей нервы от внешней среды. Это открытие может стать основой для новых методов лечения рассеянного склероза.
Исследование, проведенное на живых тканях мозга, показало, что синапсы, соединяющие нейроны со вспомогательными OPC-клетками, стимулируют деление и образование новых олигодендроцитов, которые затем производят миелин, покрывая им нервы. Химическая блокировка этих нервных окончаний приводит к прекращению выработки миелина, что подчеркивает их важную роль в поддержании целостности "изоляции" нейронов. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы понять, как работают эти синапсы у пациентов с рассеянным склерозом и другими заболеваниями, связанными с нарушениями миелиновых оболочек нервов, сообщает ТАСС.
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