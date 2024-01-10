Ученые из Финляндии обнаружили систему предсказания морозобойных сотрясений

Морозобойные сотрясения, происходящие при резком перепаде температуры окружающей среды, могут вызвать значительные разрушения. Примером служит событие 2 января текущего года, когда жители Рэндольфа ощутили сильные подземные толчки, сопровождаемые падением предметов и звоном в стеклянной посуде.

Сотрясения, характерные для северных регионов, особенно Сибири, Европейской равнины, а также недавно в Америке, Канаде и Финляндии, могут достигать пяти баллов по мощности, представляя опасность для населения. Ученые подчеркнули, что промерзание подземных вод, а не только поверхности земли, может стать причиной этих сотрясений.