Ученые из Финляндии обнаружили систему предсказания морозобойных сотрясений

Морозобойные сотрясения, происходящие при резком перепаде температуры окружающей среды, могут вызвать значительные разрушения. Примером служит событие 2 января текущего года, когда жители Рэндольфа ощутили сильные подземные толчки, сопровождаемые падением предметов и звоном в стеклянной посуде.
Сотрясения, характерные для северных регионов, особенно Сибири, Европейской равнины, а также недавно в Америке, Канаде и Финляндии, могут достигать пяти баллов по мощности, представляя опасность для населения. Ученые подчеркнули, что промерзание подземных вод, а не только поверхности земли, может стать причиной этих сотрясений.
Ученые обнаружили циркуляцию токсичных "вечных" химикатов в водах Арктики
Ученые из Род-Айлендского университета США и Центра полярных и морских исследований Гельмгольца в Германии обнаружили циркуляцию "вечных химикатов" - пер- и полифторированных алкильных веществ (ПФАС) между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.
Специалисты из Бразилии выявили значительные преимущества растительного питания для укрепления иммунитета
В ходе эксперимента, в котором участвовало около 700 человек, из них 300 придерживались вегетарианской диеты, было установлено, что отказ от мяса в рационе снижает риск заражения коронавирусом на 39%.
Врач-невролог Демьяновская подчеркнула, что некоторые обычные привычки могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях
Апатия, хроническая усталость, упадок сил и заторможенность, по словам врача, не всегда являются следствием переутомления и стресса, а также могут указывать на наличие железодефицитной анемии.
Диетолог Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом
Диетолог Антонина Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом, подчеркивая связь между этим блюдом и рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.