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Ученые из Копенгагенского университета заменили редкое ядовитое растение дрожжами в препарате для похудения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:50

Ученые из Копенгагенского университета заменили редкое ядовитое растение дрожжами в препарате для похудения

Эксперименты на мышах показали, что целастрол, производимый дрожжами, может снизить набор веса на 45%. Ранее это вещество извлекалось из ядовитого растения в Восточной Азии. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry (NatChem).

Употребление целастрола у мышей замедляло набор веса, и человеческий организм реагирует на вещество аналогичным образом. Целастрол активизирует чувствительность к лептину, гормону, регулирующему вес.

Ранее целастрол добывали из редкого растения, используемого в традиционной китайской медицине, что было связано с риском из-за яда. Создание синтетического целастрола с использованием дрожжей заняло около недели, и результат был чистым, без токсичных примесей растения.

Ученые считают, что данную технологию можно применять для создания других лекарств, сегодня синтезируемых из нефтехимических продуктов, сообщает Газета.Ру.

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