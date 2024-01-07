Ученые из Китая разработали инновационный метод обращения старения, используя нанотехнологии

Имплант, основанный на каркасе, доставляет водород в организм, приводя к противовоспалительным и антистареющим эффектам в клетках скелетной ткани.

Эксперименты на старых мышах подтвердили улучшение состояния костной ткани, и исследование также выявило способность водорода создавать благоприятную среду для регенерации костных дефектов.

Однако для применения в клинической практике требуются дополнительные исследования и тестирование, сообщает Planet Today.