Ученые обнаружили новый класс антибиотиков

Ученые достигли значительного прорыва в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями, обнаружив новый класс антибиотиков. Разработанный швейцарской командой ученых препарат, зосурабалпин, эффективно блокирует встраивание липополисахарида во внешнюю мембрану бактериальных клеток, особенно карбапенем-резистентных Acinetobacter baumannii, известных как "иракская палочка".

Это открытие обещает более эффективное лечение бактериальных инфекций и снижение риска развития устойчивости к антибиотикам у бактерий. Новый антибиотик преодолевает устойчивость, которую бактерии развивают в ответ на традиционные препараты, при этом он не является токсичным и не вызывает серьезных побочных эффектов. Это гарантирует его безопасность для пациентов, включая тех, у кого ослаблен иммунитет или есть аллергия на традиционные антибиотики. Новый антибиотик также предоставляет перспективы для лечения пациентов с различными особенностями здоровья, открывая новые возможности в медицинской практике, сообщает Юность Сибири.