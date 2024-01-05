Российские ученые разработали экономичный метод получения малослойного графена из лигнина, отходов при производстве спиртов, целлюлозы и бумаги. Этот материал обладает уникальными свойствами и может использоваться в высокопрочных композитах. Технология реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза позволяет получать графен из лигнина, что решает проблему его переработки и способствует борьбе с экологическими проблемами, например, угрозой для озера Байкал.

Созданный метод, разработанный учеными из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, позволяет синтезировать микрокластеры графена с тремя-пятью слоями. Этот графен может применяться без дополнительной обработки, что делает его экономически выгодным в промышленности. Ученые утверждают, что цена графена при промышленном производстве может быть в 10 раз ниже рыночной стоимости, что может привести к развитию новых продуктов и технологий.

Потенциальные области применения малослойного графена включают высокопрочные и термостойкие полимеры, системы для ускорения химических реакций, сорбенты для очистки воды от радиочастиц, а также создание графеновых датчиков с широким спектром применения, таких как медицинские приборы и сканеры структуры вещества нового поколения, сообщает Известия.