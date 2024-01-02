Ученые обнаружили, что мутация гена Grin2a у мышей может увеличивать риски развития шизофрении

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что мутация гена Grin2a у мышей может увеличивать риски развития шизофрении. Ген Grin2a кодирует рецептор, вовлеченный в нейронную коммуникацию.
Исследование, опубликованное в журнале Neuron, показало, что отсутствие этого гена у мышей вызывает серьезные изменения в мозге, включая аномалии в передаче сигналов глутамата и дофамина. Авторы высказали надежду на использование этой мышиной модели для более глубокого понимания механизмов возникновения шизофрении, оценки существующих методов лечения и возможного выявления новых терапевтических стратегий. Планируется продолжение исследований для более точного определения механизма развития данного психического заболевания, сообщает Газета.Ру.
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