Ученые обнаружили, что мутация гена Grin2a у мышей может увеличивать риски развития шизофрении

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что мутация гена Grin2a у мышей может увеличивать риски развития шизофрении. Ген Grin2a кодирует рецептор, вовлеченный в нейронную коммуникацию.

Исследование, опубликованное в журнале Neuron, показало, что отсутствие этого гена у мышей вызывает серьезные изменения в мозге, включая аномалии в передаче сигналов глутамата и дофамина. Авторы высказали надежду на использование этой мышиной модели для более глубокого понимания механизмов возникновения шизофрении, оценки существующих методов лечения и возможного выявления новых терапевтических стратегий. Планируется продолжение исследований для более точного определения механизма развития данного психического заболевания, сообщает Газета.Ру.