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Ученые смогли датировать клинопись Месопотамии с использованием нового метода магнитной археологии
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:18

Ученые смогли датировать клинопись Месопотамии с использованием нового метода магнитной археологии

Этот метод основан на определении возраста керамических изделий через анализ магнитного поля. Благодаря этой технике удалось восстановить хронологию событий в Древней Месопотамии за последние 3 тысячелетия.

Ученые отмечают, что магнитное поле играет ключевую роль в жизни на Земле, защищая планету от вредного воздействия радиации и космических лучей. Исследование также выявило положительные и отрицательные аномалии в магнитном поле Земли, с акцентом на слабость в Южно-Атлантической отрицательной аномалии.

В данное время магнитное поле на Земле наиболее сильное у полюсов, и ученые использовали чувствительные к магнетизму минералы для выявления изменений в нем. Однако для анализа изменений за тысячелетия требовался более эффективный метод.

Разработанный учеными метод магнитной археологии включает в себя радиоуглеродное датирование, что позволяет точно определить возраст артефактов с точностью до сотен лет. Этот подход открывает новые возможности для более глубокого понимания истории и культуры Древней Месопотамии на протяжении длительного времени, сообщает Involta.

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