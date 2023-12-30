Индийские ученые обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза

Ученые Индийского института науки обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза, инфекционного заболевания, вызванного микобактериями группы Mycobacterium Tuberculosis (Mtb). Результаты исследования, опубликованные в Science Advances, раскрывают, как Mtb может долговременно выживать в организме, оставаясь невидимым для иммунной системы десятилетиями.

Бактерия способна переходить в состояние покоя в глубоких участках легких, что называется персистенцией, и отсутствие гена IscS, ответственного за формирование железосерных кластеров, приводит к тяжелым формам болезни у лабораторных мышей. Этот научный факт подтверждает важную роль гена IscS в персистенции туберкулеза, открывая новые перспективы для разработки антитуберкулезных стратегий, сообщает МедЗдрав.Инфо.