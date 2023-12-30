Индийские ученые обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза

Ученые Индийского института науки обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза, инфекционного заболевания, вызванного микобактериями группы Mycobacterium Tuberculosis (Mtb). Результаты исследования, опубликованные в Science Advances, раскрывают, как Mtb может долговременно выживать в организме, оставаясь невидимым для иммунной системы десятилетиями.
Бактерия способна переходить в состояние покоя в глубоких участках легких, что называется персистенцией, и отсутствие гена IscS, ответственного за формирование железосерных кластеров, приводит к тяжелым формам болезни у лабораторных мышей. Этот научный факт подтверждает важную роль гена IscS в персистенции туберкулеза, открывая новые перспективы для разработки антитуберкулезных стратегий, сообщает МедЗдрав.Инфо.
В Аргентине зафиксирован первый случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом с 1996 года
ВОЗ сообщает, что речь идет о редком вирусном заболевании, передающемся комарами, и группа риска включает людей, участвующих в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где активны вспышки заболеваний среди животных.
Ученые из Орегонского университета раскрывают тайну приготовления вкусного кофе
Ученые из Орегонского университета раскрыли тайну влияния электростатического заряда на вкус кофе. Электризация частиц кофе во время помола приводит к образованию комков при заваривании, что уменьшает аромат и вкус напитка.
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