Ученые Сибирского отделения Российской академии наук открыли новый вид слизевика

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук завершили успешную экспедицию на Крайнем севере, в результате которой был обнаружен новый вид слизевика. Этот организм, представляющий собой полугриб-полуживотное, был выявлен в лесах Кольского полуострова, Таймыра и Забайкалья, где он произрастает на гнилых, поваленных и больных деревьях.
Анализ проб подтвердил, что данный вид слизевика отличается морфологически, анатомически и генетически от всех ранее известных. Пока не придумано окончательное название для этого уникального организма.
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