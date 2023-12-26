Российские исследователи разработали магнитные гетероструктуры для электроники

Российские исследователи из Саратовского национального исследовательского государственного института разработали магнитные гетероструктуры для электроники, представив их в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Эти гетероструктуры используют спиновую волну в качестве носителя данных, что тесно связано с квантовой физикой. Исследователи утверждают, что новый продукт обладает рядом преимуществ перед полупроводниковой электроникой, включая более быструю обработку информации, меньшее энергопотребление и отсутствие проблем с перегревом, сообщает SM.News.

Это открытие вызвало интерес Минобрнауки России. Авторы работы утверждают, что магнитные гетероструктуры в будущем могут заменить полупроводниковую электронику на рынке, предоставив более эффективные и инновационные решения. Эксперты высказывают мнение, что эти структуры будут идеальным выбором для многих областей, обеспечивая преимущества в скорости обработки данных, энергоэффективности и избежании перегрева.