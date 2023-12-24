Ученые обнаружили местоположение легендарного царства Пунт

Ученые, исследуя папирус эпохи Среднего царства, раскрывают загадку древнего царства Пунт, описанного в египетских источниках. Новоиспеченный сотрудник Эрмитажа, Владимир Голенищев, обнаружил папирус с литературным произведением "Сказка о потерпевшем кораблекрушение".

Этот текст рассказывает о посланнике фараона, отправившемся в Пунт за дарами. Археологические находки, включая останки древней гавани, подтверждают существование Пунта на побережье Красного моря. ДНК анализ бабуинов, часто приносившихся в жертву в Египте, указывает на Африканский Рог, особенно Эритрею и Эфиопию, как возможное местоположение Пунта. Аксумское царство в этом регионе также внесло свой вклад в историю, возможно, связанную с посольством Хатшепсут, сообщает РИА Новости.