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Ученые обнаружили местоположение легендарного царства Пунт
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:26

Ученые обнаружили местоположение легендарного царства Пунт

Ученые, исследуя папирус эпохи Среднего царства, раскрывают загадку древнего царства Пунт, описанного в египетских источниках. Новоиспеченный сотрудник Эрмитажа, Владимир Голенищев, обнаружил папирус с литературным произведением "Сказка о потерпевшем кораблекрушение".

Этот текст рассказывает о посланнике фараона, отправившемся в Пунт за дарами. Археологические находки, включая останки древней гавани, подтверждают существование Пунта на побережье Красного моря. ДНК анализ бабуинов, часто приносившихся в жертву в Египте, указывает на Африканский Рог, особенно Эритрею и Эфиопию, как возможное местоположение Пунта. Аксумское царство в этом регионе также внесло свой вклад в историю, возможно, связанную с посольством Хатшепсут, сообщает РИА Новости.

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