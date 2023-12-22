Исследователи из США обнаружили новую причину диабета 2 типа

Исследователи из Университета Кейс-Вестерн-Резерв в США обнаружили новую причину диабета 2 типа, который затрагивает более полумиллиарда людей по всему миру. Они выяснили, что молекула-мессенджер оксид азота (NO) играет ключевую роль в нарушении работы инсулина, ответственного за уровень сахара в крови.

Главный исследователь Джонатан Стамлер обнаружил новый фермент SCAN, который участвует в процессе S-нитрозилирования и связан с рецепторами инсулина. У людей и мышей с резистентностью к инсулину активность SCAN повышена. Подавление этого фермента на моделях диабета у мышей предотвращало проявление классических симптомов. Эти результаты подтверждают гипотезу ученых о роли NO в развитии диабета 2 типа и открывают перспективы новых методов лечения через блокирование фермента SCAN.