Исследователи из США обнаружили новую причину диабета 2 типа

Исследователи из Университета Кейс-Вестерн-Резерв в США обнаружили новую причину диабета 2 типа, который затрагивает более полумиллиарда людей по всему миру. Они выяснили, что молекула-мессенджер оксид азота (NO) играет ключевую роль в нарушении работы инсулина, ответственного за уровень сахара в крови.
Главный исследователь Джонатан Стамлер обнаружил новый фермент SCAN, который участвует в процессе S-нитрозилирования и связан с рецепторами инсулина. У людей и мышей с резистентностью к инсулину активность SCAN повышена. Подавление этого фермента на моделях диабета у мышей предотвращало проявление классических симптомов. Эти результаты подтверждают гипотезу ученых о роли NO в развитии диабета 2 типа и открывают перспективы новых методов лечения через блокирование фермента SCAN.
Мальдивские отели предлагают скидки до 50% на проживание, включая новогодний период и январские каникулы
Туроператоры отмечают обилие спецпредложений, включающих скидки, апгрейды по питанию, дополнительные ночи и трансферы. Эта необычная ситуация связана с тем, что некоторые отели переоценили свои тарифы и, аналогично ситуации в Турции летом, решили снизить цены для заполнения номеров.
Инженерская группа представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона
Инженерская группа из Южной Кореи и США представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона в десятки тысяч раз. С применением машинного обучения и теоретических моделей они создали терагерцовые нанорезонаторы, улучшив эффективность связи 6G более чем в 300 раз.
Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс"
Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс", и сейчас обсуждаются возможные перспективы производства. Варианты включают возможный возврат марок Hyundai и Kia под китайским брендом с использованием оставшихся компонентов на заводе.
Портал njcar.ru выделил пять самых надежных кроссоверов
Портал njcar.ru выделил пять надежных кроссоверов, которые остаются долговечными даже после 15 лет эксплуатации. Согласно аналитике iSeeCars, основанной на 750 000 отзывах владельцев, лидером является Toyota Highlander. Почти каждый пятый владелец этого внедорожника остается преданным ему более 15 лет.