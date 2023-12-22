Ученые из России сделали удивительное открытие в Гватемале

Российские учёные из РГГУ обнаружили древнюю астрономическую карту в Гватемале, рядом с городом Антигуа. Наскальные рисунки, исследованные научным центром имени Кнорозова, оказались самыми точными в древнем мире.

Российские археологи использовали специальный метод обработки фотографий и выявили новые рисунки, в том числе астрономические символы. Они обнаружили обсерваторию, а также изображения Плеяд, Ориона и других созвездий. Уникальность карты заключается в том, что на ней отображены оба полюса мира, что делает её самой точной астрономической картой древности. Исследование признано зарубежными археологами, и Галина Ершова представила свои открытия на научном конгрессе в Мексике, сообщает Аргументы И Факты.