Ученые из РФ разработали алгоритм обучения ИИ вчетверо быстрее аналогов

Российские ученые создали алгоритм обучения искусственного интеллекта, превосходящий аналоги в четыре раза по скорости и на 40% по качеству. Метод, названный ReBRAC, эффективнее решает проблему дообучения ИИ, адаптируя его к новым условиям в реальном времени.

Аналитики отмечают, что более эффективные алгоритмы требуют меньше вычислительных ресурсов, что может уменьшить технологический разрыв и позволит странам с ограниченными ресурсами развивать передовые технологии без значительных затрат.

Важно, что ReBRAC также решает проблему медленной адаптации искусственного интеллекта к новым условиям, сообщает ТАСС.