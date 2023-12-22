Новое исследование утверждает, что изменение климата может оказать существенное воздействие на человеческий мозг

Международные ученые подчеркивают, что факторы окружающей среды, такие как экстремальные погодные условия и загрязнение воздуха, способны влиять на структуру мозга и когнитивные способности. Необходимость дальнейших исследований выделена для понимания, как стрессоры, связанные с изменением климата, могут повлиять на психическое здоровье и развитие мозга.
Исследование также подчеркивает роль нейробиологии в формировании реакции на изменение климата.
Статья в научном журнале Nature Climate Change, проведенная международной группой ученых с участием Венского университета, университетов Женевы, Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Стэнфорда, Эксетера и Института Макса Планка в Берлине, рассматривает влияние изменения окружающей среды на работу человеческого мозга и возможные последствия в будущем.
Авторы призывают к дополнительным исследованиям, чтобы изучить влияние более экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла, засухи и ураганы, на структуру и функции мозга. Они считают, что эти события могут изменить общее состояние мозга и требуют дополнительных исследований, чтобы оценить, как это может повлиять на самочувствие и поведение, сообщает Medical Insider.
Доктор Кимберли Доэлл из Венского университета отмечает, что понимание влияния изменения климата на мозг важно, учитывая частые экстремальные погодные явления, загрязнение воздуха и стресс, связанный с климатическими изменениями. Авторы заключают, что необходимо рассматривать изменение климата и функцию мозга как взаимосвязанные аспекты, требующие защиты и активного использования мозга для противостояния будущим вызовам.
Страной года по мнению журнала "The Economist" признана Греция
Этот титул был вручен стране за успешное преодоление экономического кризиса. Десять лет назад Греция оказалась в страшном долговом кризисе и стала объектом насмешек на Уолл-стрит. Экономика страны замедлила свой рост, а в политической сфере наблюдался рост экстремистских партий как правого, так и левого толка.
Ученые сообщают: ChatGPT оказался уязвим перед дезинформацией и теориями заговора
Исследование университета Ватерлоо выявило, что модель GPT-3, основанная на искусственном интеллекте, может допускать ошибки и поддаваться дезинформации, включая конспирологические теории.
Врач Лепилова обнаружила взаимосвязь между избытком майонеза и хроническим воспалением в организме
По словам эксперта, избыток майонеза может вызвать хронические воспалительные процессы и ускорить процесс старения, поэтому важно ограничивать его потребление как во время новогодних праздников, так и в обычные будни.
Российские ученые представили новое средство для лечения пародонтита
В России представлено новое средство для лечения пародонтита, разработанное учеными Саратовского медицинского университета. Новая формула основана на альгинатном геле с таниновой кислотой и наночастицами серебра.