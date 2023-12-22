Новое исследование утверждает, что изменение климата может оказать существенное воздействие на человеческий мозг

Международные ученые подчеркивают, что факторы окружающей среды, такие как экстремальные погодные условия и загрязнение воздуха, способны влиять на структуру мозга и когнитивные способности. Необходимость дальнейших исследований выделена для понимания, как стрессоры, связанные с изменением климата, могут повлиять на психическое здоровье и развитие мозга.

Исследование также подчеркивает роль нейробиологии в формировании реакции на изменение климата.

Статья в научном журнале Nature Climate Change, проведенная международной группой ученых с участием Венского университета, университетов Женевы, Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Стэнфорда, Эксетера и Института Макса Планка в Берлине, рассматривает влияние изменения окружающей среды на работу человеческого мозга и возможные последствия в будущем.

Авторы призывают к дополнительным исследованиям, чтобы изучить влияние более экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла, засухи и ураганы, на структуру и функции мозга. Они считают, что эти события могут изменить общее состояние мозга и требуют дополнительных исследований, чтобы оценить, как это может повлиять на самочувствие и поведение, сообщает Medical Insider.

Доктор Кимберли Доэлл из Венского университета отмечает, что понимание влияния изменения климата на мозг важно, учитывая частые экстремальные погодные явления, загрязнение воздуха и стресс, связанный с климатическими изменениями. Авторы заключают, что необходимо рассматривать изменение климата и функцию мозга как взаимосвязанные аспекты, требующие защиты и активного использования мозга для противостояния будущим вызовам.