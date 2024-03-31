Эксперт Проскурин сообщил, как европейцы пользовались реликвиями ацтеков

Эксперты рассказали об исследовании артефактов ацтеков, связанных с Джоном Ди, советником английской королевы Елизаветы I, известным в связи с использованием черного зеркала для предсказаний. Недавние исследования показали, что Ди мог получить знания о предсказательных практиках от ацтеков.

Ди, известный как чернокнижник и алхимик, имел коллекцию редких книг и рукописей, считавшуюся одной из крупнейших в Европе. Археологические анализы зеркала показали, что оно было изготовлено из мексиканского обсидиана, используемого ацтеками для ритуалов и предсказаний.

Исследования других ацтекских артефактов подтвердили, что зеркала из обсидиана использовались для общения с потусторонним миром и предсказаний. Это открытие представляет новую главу в истории исследования мистических практик различных культур, сообщает NVL.