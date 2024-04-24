Российская академия наук (РАН) под руководством президента Геннадия Красникова активно укрепляет свою международную роль, поддерживая важные контакты с академиями других стран. По словам президента РАН, в мае этого года Россия ожидает прибытие множества делегаций иностранных академий наук для участия в общем собрании, посвященном 300-летию РАН.

Красников подчеркнул, что академическая среда является благоприятной для международного обмена, и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества. Общее собрание, запланированное на 28 мая, будет ключевым событием, где стороны обсудят текущие вопросы и заключат новые соглашения в контексте современных вызовов, сообщает ТАСС.

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