Телемост между Информационным центром атомной энергии Ростова-на-Дону и Курском собрал школьников, студентов и экспертов для обсуждения проблемы обеспечения продовольствием. Под названием "Научный холодильник: шаурма" обсуждались перспективы сельского хозяйства, проблемы здорового питания и возможности научных разработок.

Доктор биологических наук Евгения Кириченко выделила проблемы мясного животноводства и предложила альтернативные решения, такие как культивированное мясо. Ученые из ДГТУ уже создали прототип культивированной котлеты из мышечной ткани.

Кириченко также обсудила перспективы биопринтеров и создание биомассы с растительными элементами, которые могут помочь в борьбе с голодом.

Искусственное мясо может быть обогащено необходимыми медикаментами, что может помочь в медицинской сфере, включая косметологию и хирургию.

Диетолог Юлия Швайкина предостерегла от опасностей фаст-фуда и излишнего веса, ссылаясь на статистику избыточного веса в США и России. Рекомендации по замене ингредиентов в шаурме для улучшения ее пищевой ценности были также предложены.

Результатом телемоста стало осознание проблем современного питания и предложения перспективных научных решений, которые могут привести к улучшению здоровья и продовольственной безопасности, сообщает Nvgazeta.Ru.