Ученые создали микробы, способные производить окрашенный текстиль

Группа британских биотехнологов из Имперского колледжа Лондона разработала инновационную технологию, основанную на использовании бактерий вида Komagataeibacter rhaeticus для производства окрашенного текстиля. Эти бактерии способны производить бактериальную целлюлозу, аналог растительного полимера, из которого состоят бумага и хлопчатобумажный текстиль.
Исследователи модифицировали геном бактерий таким образом, чтобы они начали вырабатывать природные пигменты, придающие текстилю цвет. Первоначально созданы текстильные материалы черного цвета, однако исследователи утверждают, что технологию можно расширить на производство текстиля других цветов, включая красный, пурпурный и синий.
Эта инновация представляет собой потенциальную "бактериальную фабрику текстиля", которая может существенно снизить затраты на производство окрашенного текстиля и целлюлозных волокон. Использование природных пигментов и бактериальной целлюлозы также может помочь уменьшить расход энергии, воды и других природных ресурсов, что делает эту технологию перспективной как в научных, так и в промышленных сферах, сообщает ТАСС.
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