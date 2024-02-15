На дне Марианской впадины обнаружена удивительная находка

Ученый-океанолог рассказала об удивительной находке на дне Марианской впадины в самом глубоком месте Земли. Вместе с коллегами она обнаружила пустую бутылку из-под пива, опущенную на глубину более 10,9 километра в Тихом океане, с неповрежденной этикеткой.

Для ученого данная находка стала символом негативного, глубокого и необратимого воздействия человечества на природу. Она призвала общество заботиться о состоянии океанов и мест обитания, которые мы используем и от которых зависимы, сообщает Российская Газета.