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Уже заключены контракты на проведение капитального ремонта заключены по большинству школ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:36

Уже заключены контракты на проведение капитального ремонта заключены по большинству школ

Сегодня в Москве состоялось заседание федерального штаба "Единой России" совместно с Министерством просвещения обсуждались вопросы капитального ремонта школ в стране.

По плану, в 2024 году капитальный ремонт должен начаться в 1353-х школах по всей стране. Контракты на проведение работ уже заключены для 935 зданий, и в некоторых из них уже ведутся работы. Из общего числа школ, где планируется капитальный ремонт, 530 школ будут отремонтированы в течение двух лет.

Были отмечены успехи в ремонте школ двух новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик. Несмотря на обстрелы, работа там ведется по графику.

"Мы с вами договорились, что все контракты к 20 марта будут подписаны, констатирую, что большинство наших регионов с этой задачей справились. По состоянию на 2 апреля, 935 объектов законтрактованы, на многих из них уже ведутся работы", — рассказал глава партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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