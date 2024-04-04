Сегодня в Москве состоялось заседание федерального штаба "Единой России" совместно с Министерством просвещения обсуждались вопросы капитального ремонта школ в стране.

По плану, в 2024 году капитальный ремонт должен начаться в 1353-х школах по всей стране. Контракты на проведение работ уже заключены для 935 зданий, и в некоторых из них уже ведутся работы. Из общего числа школ, где планируется капитальный ремонт, 530 школ будут отремонтированы в течение двух лет.

Были отмечены успехи в ремонте школ двух новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик. Несмотря на обстрелы, работа там ведется по графику.

"Мы с вами договорились, что все контракты к 20 марта будут подписаны, констатирую, что большинство наших регионов с этой задачей справились. По состоянию на 2 апреля, 935 объектов законтрактованы, на многих из них уже ведутся работы", — рассказал глава партии "Единая Россия" Андрей Турчак.