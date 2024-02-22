В 33-й школе Владимира проходят проверки с участием СК в связи с избиением ученика

Прокуратура города Владимира начнёт проведение проверок в связи с новостью, получившей огласку в социальных сетях, об избиении учителем школы №33 ученика.

Поступила информация о том, что педагог, работающий в школе №33, нанёс учащемуся образовательного учреждения увечья. Сейчас на месте работает криминалист регионального СК. Осматриваются потенциальные места преступлений. Проводятся опросы учеников касательно инцидента.

Существует также видеоматериал, где зафиксированы действия педагога. В ходе проверки учитель будет уволен в качестве дисциплинарного взыскания из образовательного учреждения.