В 33-й школе Владимира проходят проверки с участием СК в связи с избиением ученика

Прокуратура города Владимира начнёт проведение проверок в связи с новостью, получившей огласку в социальных сетях, об избиении учителем школы №33 ученика.
Поступила информация о том, что педагог, работающий в школе №33, нанёс учащемуся образовательного учреждения увечья. Сейчас на месте работает криминалист регионального СК. Осматриваются потенциальные места преступлений. Проводятся опросы учеников касательно инцидента.
Существует также видеоматериал, где зафиксированы действия педагога. В ходе проверки учитель будет уволен в качестве дисциплинарного взыскания из образовательного учреждения.
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