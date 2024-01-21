Ученые выделили главные факторы хорошей успеваемости ребенка в школе

Главные факторы успешной учебы школьников, выявленные исследователями из Норвежской школы бизнеса в Осло, включают уверенность в себе и образование матерей.
Анализ данных 600 тыс. учащихся из 79 стран, участвовавших в мировом исследовании PISA, показал, что самооценка академической компетентности является сильным предиктором успеха в учебе.
Уровень образования матерей также значительно влияет на результаты учащихся, подчеркивая роль интеллектуальной среды в семье и генетический компонент интеллекта.
Важность качества преподавания и общей самооценки оказалась менее выраженной в сравнении с другими факторами. Ведущий автор исследования, профессор Адриан Фернхэм, подчеркнул, что родительское образование играет более значимую роль, чем сама школа, сообщает Газета.Ру.
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