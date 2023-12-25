После похищения второклассница из Калужской области находится на дистанционном обучении

В конце ноября в Козельске, Калужская область, похитили восемилетнюю девочку с целью получения выкупа в 1,5 млн рублей в криптовалюте. На данный момент она находится на дистанционном обучении.

"Девочка учится дистанционно и планирует вернуться в школу со следующей четверти", — отметили в министерстве.

Также отмечено, что она продолжает получать поддержку от психолога.

Ранее сообщалось, что ребенок вернется в школу в декабре. Однако 29 ноября второклассница исчезла по пути домой из школы, и затем ее мать получила требование о выкупе в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте. 30 ноября девочку нашли в Белевском районе Тульской области, и медэкспертиза показала, что она находится в здоровье. Злоумышленников, причастных к похищению, задержали 1 декабря, сообщает ТАСС.