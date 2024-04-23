В течение первого квартала 2024 года наблюдался резкий рост числа атак на пользователей мобильных устройств, особенно на смартфоны под управлением операционной системы Android. Согласно данным "Лаборатории Касперского", число жертв атак превысило 19 миллионов пользователей в России.

Эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Калинин подчеркнул, что количество атак увеличилось в 5,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Основным источником вредоносного программного обеспечения для мобильных устройств оказались пиратские площадки, где распространяются взломанные игры с открытыми платными опциями.

Среди наиболее распространенных угроз выделяются вирусы Dwphon и Mamont. Первый из них загружает на смартфон различное вредоносное ПО, а второй выманивает платежные данные пользователей и получает доступ к сообщениям на устройстве.

Особую опасность представляют смартфоны, уже зараженные в момент покупки. В таких случаях злоумышленники внедряют вредоносное ПО на этапе поставки устройства, из-за чего отсутствует аудит безопасности программного обеспечения.

Главный редактор Ferra. ru Евгений Харитонов отмечает, что проблема таких аппаратов заключается в отсутствии проверки безопасности ПО и малоизвестности производителя. Мобильный вирус Mamont распространяется через неофициальные площадки, в том числе под видом приложений для взрослых и финансовых организаций.

По мнению экспертов, рост числа атак на пользователей Android обусловлен фрагментарностью операционной системы, позволяющей устанавливать приложения с любых источников. Недорогие Android-устройства также подвергают пользователей риску, прекращая получать обновления безопасности после покупки, сообщает РБК.