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Эксперт Деулин выделил ряд характеристик личности, которые влияют на уровень защиты от мошенничества
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:46

Эксперт Деулин выделил ряд характеристик личности, которые влияют на уровень защиты от мошенничества

Кандидат психологических наук и декан факультета "Экстремальная психология" Дмитрий Деулин отмечает, что люди, принимающие киберугрозы серьезно, склонны к защитному поведению, такому как использование надёжных паролей и избегание подозрительных электронных писем.

Самоэффективность также играет важную роль: люди с высокой самоэффективностью в решении задач кибербезопасности проявляют более защитное поведение. Факторы, такие как невротизм, добросовестность, возраст и уровень образования, также влияют на знания и опыт работы с технологиями.

Деулин предупреждает о том, что слишком высокий уровень доверия может сделать человека более уязвимым для мошенничества. Он также обращает внимание на совершенствующиеся методы социальной инженерии, включая использование технологий искусственного интеллекта.

Для профилактики мошенничества необходимо усилить информационно-психологическое просвещение, повысить компьютерную грамотность, развить критическое мышление и осознанность цифрового общения, сообщает RT.

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