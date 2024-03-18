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Хакеры запустили опасные трояны в фишинговые сайты, которые имитируют популярные видеосервисы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:16

Хакеры запустили опасные трояны в фишинговые сайты, которые имитируют популярные видеосервисы

Это действие привело к масштабной вредоносной кампании, обнаруженной Роскомнадзором.

Злоумышленники создали веб-страницы, копирующие официальные ресурсы, чтобы убедить пользователей установить поддельные приложения под видом версий для Android или Windows. Однако скачивание этих приложений приводит к загрузке трояна удаленного доступа.

Этот вредоносный программный инструмент позволяет хакерам удаленно контролировать устройства, включая доступ к микрофону, копирование файлов, съемку экрана и чтение сообщений. Атака началась этой зимой и продолжается, причем злоумышленники тщательно копируют дизайн официальных сайтов для максимальной эффективности, сообщает Газета.Ру.

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