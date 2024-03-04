Сбер предупредил о новой мошеннической схеме

Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.

Злоумышленники получают доступ к чувствительной информации, такой как номера карт, суммы на счетах и коды из SMS. Сбер подчеркивает, что банковские сотрудники не контактируют с клиентами через мессенджеры и не требуют демонстрации экрана устройства, сообщает ТАСС.