Эксперты предупреждают о новой угрозе со стороны мошенников

Мошенники могут управлять телефонами через фейковые приложения банков.

Согласно директору по информационной безопасности RuStore, Дмитрию Мореву, поддельные банковские приложения не только позволяют воровать деньги, но и дистанционно контролировать смартфоны для вымогательства средств или проведения DDoS-атак.

Мошенники часто выдают себя за официальные банковские сообщества в социальных сетях, убеждая пользователей скачать приложение по предоставленной ссылке. Эксперт настоятельно рекомендует проверять подлинность аккаунтов банков и избегать скачивания приложений из подозрительных источников.

Если поддельное приложение уже установлено на устройстве, рекомендуется удалить его, просканировать устройство антивирусом, сменить пароли и связаться с банком для перевыпуска карт. Главное правило для предотвращения подобных мошеннических атак — доверять только проверенным источникам при скачивании приложений, сообщает РИА Новости.