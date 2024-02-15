Ученые из РФ разработали новую нейросеть, способную быстро выявлять мошеннические сообщения в онлайн-чатах

Программа, написанная на языке Python, сканирует текстовые данные на предмет спама каждые 15 секунд, и в случае обнаружения вредоносного сообщения, мгновенно уведомляет владельца устройства с указанием его категории. Новый искусственный интеллект совместим с операционными системами Linux и Microsoft Windows и обучен на распространенных примерах мошенничества, таких как попытки фишинга и предложения о работе на маркетплейсах.

Ожидается, что алгоритм будет полезен для широкого круга пользователей, включая корпоративные и образовательные учреждения. Бета-версия программы станет доступна во втором квартале текущего года, а полноценный релиз ожидается в 2026 году. Эксперты высказывают требования к надежности, эффективности и оптимизации ресурсов программы для ее успешного внедрения в различные организации, сообщает Газета.Ру.