В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак

Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.
Ежемесячно специалисты "Ростелекома" обнаруживают и обезвреживают более 70 поддельных ресурсов, включая фишинговые сайты, Telegram-каналы и мошеннические приложения, связанные с порталом "Госуслуги". Более 1,2 тысячи незаконных попыток действий на портале были предотвращены. Также было выявлено более 400 объявлений о продаже баз данных, предположительно, полученных с портала "Госуслуг", и заблокировано более 2 тысяч украденных аккаунтов, сообщает Центральная Служба Новостей.
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