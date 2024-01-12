Эксперт Липов предупредил о новых мошеннических схемах

Эксперт по информационным технологиям, Сергей Липов из "EdgеЦентр", предупредил о новых мошеннических схемах, связанных с использованием голосовых помощников. Он отметил, что преступники могут использовать специальное оборудование или программное обеспечение для прослушивания голосовых команд, перехватывая данные и злоупотребляя функционалом умных устройств.

Липов подчеркнул, что, несмотря на существующую защиту, голосовые помощники не являются абсолютно неприступными, и призвал к осторожности при использовании умных колонок и подобных устройств, сообщает Газета.Ру.