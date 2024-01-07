Эксперт Галов советует защищаться от мошенников в соцсетях

Эксперт Дмитрий Галов советует защищаться от мошенников в соцсетях, используя неправильную дату рождения и делая профили закрытыми. Рекомендуется ограничивать распространение личных данных, в том числе указывать близкую, но не настоящую дату рождения.

Эксперт подчеркивает важность уникальных и сложных паролей, состоящих из разных символов, а также регулярную смену паролей. Двухфакторная аутентификация также признана эффективным средством защиты.

Он также предостерегает от предоставления необоснованных доступов приложениям, рекомендует внимательно изучать условия их использования. Пользователям советуется быть бдительными при хранении конфиденциальных данных, избегать сохранения cookie на подозрительных сайтах и использовать специальные приложения или защищенные паролем папки для хранения чувствительной информации.

В случае утечки данных рекомендуется немедленно менять пароли и воспользоваться специальными решениями для проверки наличия утечек, сообщает РИА Новости.