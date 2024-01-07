Эксперт Галов советует защищаться от мошенников в соцсетях

Эксперт Дмитрий Галов советует защищаться от мошенников в соцсетях, используя неправильную дату рождения и делая профили закрытыми. Рекомендуется ограничивать распространение личных данных, в том числе указывать близкую, но не настоящую дату рождения.
Эксперт подчеркивает важность уникальных и сложных паролей, состоящих из разных символов, а также регулярную смену паролей. Двухфакторная аутентификация также признана эффективным средством защиты.
Он также предостерегает от предоставления необоснованных доступов приложениям, рекомендует внимательно изучать условия их использования. Пользователям советуется быть бдительными при хранении конфиденциальных данных, избегать сохранения cookie на подозрительных сайтах и использовать специальные приложения или защищенные паролем папки для хранения чувствительной информации.
В случае утечки данных рекомендуется немедленно менять пароли и воспользоваться специальными решениями для проверки наличия утечек, сообщает РИА Новости.
На Хайнане проходит выставка экологических машин
На выставке экологических автомобилей на Хайнане приняли участие около 90 автобрендов, представив более 500 моделей. Мероприятие, организованное Китайским комитетом по развитию международной торговли, Китайской международной торговой палатой и Международным выставочным центром КНР, проходит с 5 по 8 января в Хайкоу.
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции, поддаваемых коррекции. Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, использовало данные Биобанка Великобритании и включило 356 052 человека моложе 65 лет.
Недостаток потребления омега-3 может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям
Недостаток потребления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно при недостатке рыбы в рационе, может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям. Врачи отмечают, что признаки нехватки омега-3 включают повышенную утомляемость, сниженное настроение, сухость кожи и медленное заживление ран.
Эксперт Рузанов дал советы по открытию замерзшей двери автомобиля
При замерзании дверей автомобиля из-за зимних температурных изменений рекомендуется избегать сильного усилия при попытках открыть дверь после разблокировки замка, так как механизмы могут быть повреждены.