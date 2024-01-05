Пользователей онлайн-кинотеатров обманывают при попытке подписки на промоакции через скидочные сайты

При желании оформить промоподписку на кинотеатр "Иви", пользователей перенаправляют на сайты инфобизнеса, требуя оплаты символической стоимости. В результате пользователи получают не подписку на кинотеатр, а на другие услуги.

Пострадавшие обратились в "Иви", утверждая, что подобные мошеннические схемы распространены не только в отношении онлайн-кинотеатров. Представитель "Иви" отметил, что компания борется с такими схемами, блокируя подобные сайты.

Эксперты рекомендуют использовать только официальные ресурсы онлайн-кинотеатров, проверять адреса через поисковики, и избегать внесения личных данных на подозрительных сайтах, сопровождая использование антивирусного ПО, сообщает Газета.Ру.