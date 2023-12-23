Юрист Казанцев раскрыл новые методы кибермошенничества

Современные хакеры все чаще прибегают к использованию дипфейк-технологии для шантажа и вымогательств. Они создают фейковые видео, угрожая их публикацией в Сети, чтобы получить денежное вознаграждение или заставить жертву выполнить определенные условия.

Казанцев отметил, что искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью хакерских атак: мошенники используют ИИ для обмана сотрудников компаний, заставляя их предоставлять пароли и другие конфиденциальные данные, под вымышленным предлогом, будто это запрос от начальства.

Помимо этого, кроме новых технологий, сохраняют свою актуальность "классические" методы мошенничества. Фишинговые ресурсы и поддельные интернет-магазины по-прежнему широко используются злоумышленниками. Казанцев пояснил, что через такие порталы хакеры получают доступ к персональным данным пользователей, а также согласие на их дальнейшую обработку и использование, сообщает Аргументы И Факты.