Юрист Казанцев раскрыл новые методы кибермошенничества

Современные хакеры все чаще прибегают к использованию дипфейк-технологии для шантажа и вымогательств. Они создают фейковые видео, угрожая их публикацией в Сети, чтобы получить денежное вознаграждение или заставить жертву выполнить определенные условия.
Казанцев отметил, что искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью хакерских атак: мошенники используют ИИ для обмана сотрудников компаний, заставляя их предоставлять пароли и другие конфиденциальные данные, под вымышленным предлогом, будто это запрос от начальства.
Помимо этого, кроме новых технологий, сохраняют свою актуальность "классические" методы мошенничества. Фишинговые ресурсы и поддельные интернет-магазины по-прежнему широко используются злоумышленниками. Казанцев пояснил, что через такие порталы хакеры получают доступ к персональным данным пользователей, а также согласие на их дальнейшую обработку и использование, сообщает Аргументы И Факты.
В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции
По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны.
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YandexGPT является самой популярной нейросетью среди россиян
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