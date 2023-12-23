Эксперт Избаенков предупредил, что кибермошенники активизируются в преддверии новогодних праздников

Эксперт из "EdgeЦентр" предупредил, что кибермошенники активизируются в преддверии новогодних праздников, осуществляя обман с помощью фальшивых писем от служб доставки. Он отметил, что мошенники используют технику страха, подталкивая пользователей к переходу по ссылкам или открытию вложений.
Рекомендации включают проверку адреса отправителя, особенно на наличие опечаток, и в случае подозрений, перепроверку информации на официальных сайтах служб доставки или обращение по контактным данным службы поддержки.
Важно также отметить, что официальные службы доставки не запрашивают личную информацию или оплату через электронные письма, поэтому любые такие запросы могут быть попыткой мошенничества. Исследование показало, что 91% россиян столкнулись с попытками мошенничества в этом году, причем распространенными схемами остаются звонки от представителей "банков" или "правоохранительных органов", предложения заработка в интернете и рассылка подозрительных писем с ссылками, сообщает РИА Новости.
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