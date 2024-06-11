Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
На Украине задержали дочь экс-мэра Полтавы
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:53

На Украине задержали дочь экс-мэра Полтавы

Служба безопасности Украины огласила информацию о задержании в Киеве дочери экс-градоначальника Полтавы под обвинением в сотрудничестве с избирательным штабом "Единой России", якобы фирма, которой она руководила, оказывала маркетинговые услуги в период российских выборов в 2022 и 2023 годах.

Спецслужба не указывает имени задержанной личности, однако, согласно изданию "Украинская правда", идет речь о Наталье Веретенниковой — дочери бывшего мэра Полтавы Александра Мамая.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, сообщается, что "дочь бывшего градоначальника Полтавы, работавшая на избирательный штаб партии Владимира Путина, сотрудничала с Российской Федерацией во время выборов в 2022 и 2023 годах".

По данным СБУ, у задержанной имеется рекламное агентство, базирующееся в Санкт-Петербурге, которое участвовало в PR-кампании партии "Единая Россия".

Также отмечается, что при участии этой женщины были задействованы сотни рекламных щитов и билбордов ее компании для распространения политической агитации.

Утверждается, что в результате сотрудничества с избирательным штабом партии она заработала более 35 миллионов рублей.

По информации СБУ, против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в "коллаборационной деятельности", за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, принято решение о наложении ареста на все ее имущество, включая три жилых квартиры и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Сакс: США опасаются влияния БРИКС

Сакс: США опасаются влияния БРИКС

Соединенные Штаты выражают опасения по поводу возрастания влияния группы БРИКС на мировой арене, произнес американский экономист Джеффри Сакс в ходе беседы с YouTube-каналом Judging Freedom.

Читать полностью
Singapore Airlines заплатит компенсацию до 25 тысяч долларов пострадавшим от турбулентности

Singapore Airlines заплатит компенсацию до 25 тысяч долларов пострадавшим от турбулентности

Singapore Airlines выплатит компенсацию пассажирам, пострадавшим от сильной турбулентности на рейсе Лондон — Сингапур.

Читать полностью

Общество

12 июня взрослые поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00

12 июня взрослые поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00

12 июня, в День России, произойдут изменения в режиме работы медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.

Читать полностью
В Москве из-за непогоды резко возросла стоимость такси — в среднем от двух до четырех раз

В Москве из-за непогоды резко возросла стоимость такси — в среднем от двух до четырех раз

По данным приложения "Яндекс Такси", спрос на услуги такси значительно увеличился из-за плохой погоды, в то время как обычно в этот период цены на поездки ниже.

Читать полностью

Новости