Служба безопасности Украины огласила информацию о задержании в Киеве дочери экс-градоначальника Полтавы под обвинением в сотрудничестве с избирательным штабом "Единой России", якобы фирма, которой она руководила, оказывала маркетинговые услуги в период российских выборов в 2022 и 2023 годах.
Спецслужба не указывает имени задержанной личности, однако, согласно изданию "Украинская правда", идет речь о Наталье Веретенниковой — дочери бывшего мэра Полтавы Александра Мамая.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, сообщается, что "дочь бывшего градоначальника Полтавы, работавшая на избирательный штаб партии Владимира Путина, сотрудничала с Российской Федерацией во время выборов в 2022 и 2023 годах".
По данным СБУ, у задержанной имеется рекламное агентство, базирующееся в Санкт-Петербурге, которое участвовало в PR-кампании партии "Единая Россия".
Также отмечается, что при участии этой женщины были задействованы сотни рекламных щитов и билбордов ее компании для распространения политической агитации.
Утверждается, что в результате сотрудничества с избирательным штабом партии она заработала более 35 миллионов рублей.
По информации СБУ, против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в "коллаборационной деятельности", за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, принято решение о наложении ареста на все ее имущество, включая три жилых квартиры и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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