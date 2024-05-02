Суд в Крыму приговорил гражданина Украины к 11 годам колонии. Он работал на Службу безопасности Украины и передавал данные о российских военных в Запорожской области.

Региональное управление ФСБ сообщает, что по точкам, переданным этим человеком, ВСУ планировали наносить ракетно-бомбовые удары. Кроме того, он собирал информацию о промышленных объектах и объектах топливно-энергетического комплекса в Запорожской области.

Фото: k.wikipedia.org/Erud (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)