Сегодня продолжились действия официальных властей Киева против Украинской православной церкви. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли для проведения обыска в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ. Об этом сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в Telegram-канале.
Происходит с весны 2023 года противостояние монахов и государственного заповедника "Киево-Печерская лавра", который пытается "выселить" братию с территории Лавры. В августе было принято решение суда в пользу Музея. Активные защитники и исторонники УПЦ сталкиваются с гонениями и физическим насилием со стороны власти и раскольничей Православной церковью Украины (ПЦУ). Монахов обвиняют в антиукраинской деятельности против государства.
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