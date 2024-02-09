Сегодня продолжились действия официальных властей Киева против Украинской православной церкви. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли для проведения обыска в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ. Об этом сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в Telegram-канале.

Происходит с весны 2023 года противостояние монахов и государственного заповедника "Киево-Печерская лавра", который пытается "выселить" братию с территории Лавры. В августе было принято решение суда в пользу Музея. Активные защитники и исторонники УПЦ сталкиваются с гонениями и физическим насилием со стороны власти и раскольничей Православной церковью Украины (ПЦУ). Монахов обвиняют в антиукраинской деятельности против государства.