Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.01.2024 : 87,6772
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.01.2024 : 96,0682
Минобороны России: на купянском направлении успешно сбиты разведывательные БпЛА ВСУ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 4:40

Минобороны России: на купянском направлении успешно сбиты разведывательные БпЛА ВСУ

В ходе боевых действий на купянском направлении расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" Западной группировки войск успешно сбил два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Лелека-100" и "Фурия", принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" из состава 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" занял позицию и, используя радиолокационную станцию кругового обзора, успешно обнаружил два приближающихся БПЛА противника. В результате выполнения боевой работы произведены успешные пуски ракет на уничтожение целей.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотники "Лелека-100" и "Фурия" использовались противником с целью корректировки и наведения артиллерийского огня, а также направления ударов танков.

Командир зенитного ракетного комплекса с позывным "Небо" отметил, что противник ежедневно предпринимает попытки разведки и направления огня на подразделения и технику. За последние несколько дней только этот расчет сбил не менее десятка подобных целей, включая беспилотники "Лелека-100", "Фурия" и "Валькирия".

Мир

Зеленский выдвинул предложение организовать мирный саммит

Зеленский выдвинул предложение организовать мирный саммит

Об этом рассказала президент Швейцарии. Планируется, что на саммите буду обсуждаться вопросы по Украине.

Читать полностью
СМИ США: Дональд Трамп победит на выборах в штате Айова

СМИ США: Дональд Трамп победит на выборах в штате Айова

Американские телеканалы CNN, NBC и Fox News прогнозируют победу бывшего президента США Дональда Трампа на первичных выборах в штате Айова.

Читать полностью

Общество

Опрос населения показал главенство семьи в списке ценностей молодежи России

Опрос населения показал главенство семьи в списке ценностей молодежи России

Исследование, проведенное Московским психолого-педагогическим университетом, выявило основные ценности российской молодежи в возрасте 10-18 лет.

Читать полностью
В России могут запретить поставки пивной продукции из недружественных стран

В России могут запретить поставки пивной продукции из недружественных стран

В России рассматривается возможность введения запрета на импорт пивной продукции из стран, считающихся недружественными.

Читать полностью

Новости