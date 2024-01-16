В ходе боевых действий на купянском направлении расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" Западной группировки войск успешно сбил два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Лелека-100" и "Фурия", принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" из состава 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" занял позицию и, используя радиолокационную станцию кругового обзора, успешно обнаружил два приближающихся БПЛА противника. В результате выполнения боевой работы произведены успешные пуски ракет на уничтожение целей.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотники "Лелека-100" и "Фурия" использовались противником с целью корректировки и наведения артиллерийского огня, а также направления ударов танков.

Командир зенитного ракетного комплекса с позывным "Небо" отметил, что противник ежедневно предпринимает попытки разведки и направления огня на подразделения и технику. За последние несколько дней только этот расчет сбил не менее десятка подобных целей, включая беспилотники "Лелека-100", "Фурия" и "Валькирия".