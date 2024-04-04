Новая версия, Kandinsky 3.1, обучена на расширенном датасете изображений, что улучшило качество сгенерированных изображений. Изначально доступ к новой модели получили художники, дизайнеры и блогеры, однако в будущем она будет доступна всем пользователям.
Улучшения включают более быструю, удобную и реалистичную генерацию изображений, и новая версия также предлагает возможность улучшения текстового запроса с помощью языковой модели. Кроме того, в планах компании внедрение новой модели Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям, сообщает Газета.Ру.
Услышать альтернативную точку зрения по миру на Украине Запад пока не готов
Мнение стран глобального Юга официальный Запад учитывать не хочет, а значит к переговорам по Украине он пока не готов.
Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.
Синоптики сообщили, что похолодание в Москве не задержится надолго
После прохождения холодного атмосферного фронта 3 апреля, температура упала на 10 градусов, но ожидается ее восстановление к началу следующей недели.
Ученые выяснили, что скумбрия и сельдь полезнее лосося
Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что мелкая дикая рыба, такая как тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу, содержит больше витаминов В12, железа и омега-3, чем лосось.