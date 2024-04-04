Новая версия, Kandinsky 3.1, обучена на расширенном датасете изображений, что улучшило качество сгенерированных изображений. Изначально доступ к новой модели получили художники, дизайнеры и блогеры, однако в будущем она будет доступна всем пользователям.

Улучшения включают более быструю, удобную и реалистичную генерацию изображений, и новая версия также предлагает возможность улучшения текстового запроса с помощью языковой модели. Кроме того, в планах компании внедрение новой модели Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям, сообщает Газета.Ру.