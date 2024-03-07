Суд Петербурга приговорил Сбербанк к рекордному штрафу в размере 200 тысяч рублей за нарушения в работе робота-коллектора, который звонил инвалиду I группы до 11 раз в сутки в отдельные дни, сообщает "Деловой Петербург".

Это решение стало результатом апелляции, которая восстановила первоначальный размер штрафа. Ранее штраф был уменьшен в четыре раза.

Согласно федеральному закону "О защите прав и интересов физических лиц", количество звонков от коллекторов не должно превышать одного раза в день.