Суд Петербурга приговорил Сбербанк к рекордному штрафу в размере 200 тысяч рублей за нарушения в работе робота-коллектора, который звонил инвалиду I группы до 11 раз в сутки в отдельные дни, сообщает "Деловой Петербург".
Это решение стало результатом апелляции, которая восстановила первоначальный размер штрафа. Ранее штраф был уменьшен в четыре раза.
Согласно федеральному закону "О защите прав и интересов физических лиц", количество звонков от коллекторов не должно превышать одного раза в день.
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