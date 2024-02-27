Антимонопольная служба нашла нарушения закона в рекламе у "Сбербанка". Банк использовал крупный шрифт для привлечения внимания клиентов к своей акции, говоря про "12 процентов годовых", но мелким шрифтом указывал ограничения, которые существенно снижали выгоду потребителям.

ФАС считает, что информацию о получении дохода по вкладу было нанесена "трудным для восприятия шрифтом", то есть по сути происходил обман клиентов, пишет RT. В результате антимонопользики возбудили дело в отношении ПАО "Сбербанк".