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ФАС возбудил дело против Сбербанка за рекламу
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:39

ФАС возбудил дело против Сбербанка за рекламу

Антимонопольная служба нашла нарушения закона в рекламе у "Сбербанка". Банк использовал крупный шрифт для привлечения внимания клиентов к своей акции, говоря про "12 процентов годовых", но мелким шрифтом указывал ограничения, которые существенно снижали выгоду потребителям.

ФАС считает, что информацию о получении дохода по вкладу было нанесена "трудным для восприятия шрифтом", то есть по сути происходил обман клиентов, пишет RT. В результате антимонопользики возбудили дело в отношении ПАО "Сбербанк".

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