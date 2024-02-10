Эндокринолог Вараева рассуждает о добавленном сахаре

Врач-эндокринолог-диетолог Юргита Вараева подчеркивает, что пандемия ожирения и сахарного диабета связана с избытком употребления сахара, нарушающего работу организма. Ее советы направлены на то, чтобы научиться контролировать употребление сахара, минимизируя его негативное воздействие на здоровье.
Она объясняет, что хотя натуральный сахар содержится в продуктах, таких как молоко, фрукты и овощи, важно ограничить употребление добавленного сахара. Она предостерегает от излишнего потребления обезжиренных молочных продуктов, поскольку они могут содержать больше углеводов, что может быть невыгодно для здоровья.
Врач также подчеркивает, что фрукты, хотя и богаты сахаром, также содержат пищевые волокна, витамины и минералы, делающие их полезными. Однако, при потреблении продуктов с добавленным сахаром, организм не получает дополнительной пользы, и сахар сразу превращается в жир.
Ее основной совет заключается в ограничении потребления добавленного сахара, чтобы сохранить здоровье и избежать проблем, связанных с его избытком в организме, сообщает В Татарстане.
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