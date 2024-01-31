Кардиолог Бирюкова сообщает: употребление колбасных изделий увеличивает риск заболеваний сердца

Кардиолог Анна Бирюкова предупреждает: регулярное употребление колбасных изделий, копченостей, фастфуда, кондитерских изделий и алкоголя увеличивает риски сердечно-сосудистых проблем. Врач подчеркивает важность здорового образа жизни и сбалансированного питания для поддержания здоровья сердца.
Она выделяет вред продуктов из переработанного мяса, подчеркивая содержание в них насыщенных жиров. Также отмечается негативное влияние избыточного потребления соли на сосудистую систему.
Врач рекомендует ограничить потребление сахара и подчеркивает важность сбалансированного питания и физической активности для поддержания здоровья. Она предостерегает от дефицита полезных элементов и избытка вредных веществ, которые могут привести к ожирению, атеросклерозу, гипертонии и другим сердечно-сосудистым проблемам, сообщает РИАМО.
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