Нутрициолог Кузина выявила опасность, связанную с употреблением сосисок

Нутрициолог Екатерина Кузина выявила опасность для сердечников и детей, связанную с употреблением сосисок. По ее словам, избыточное содержание соли в колбасных изделиях может привести к повышенному давлению и проблемам с сердцем и сосудами. Она также подчеркивает, что насыщенные жиры в этих продуктах могут увеличить уровень холестерина, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Нутрициолог также предостерегает от употребления колбасных изделий детьми, поскольку их организм более чувствителен к вредным веществам. Она выделяет группы людей, которым следует избегать сосисок из-за их состава, включая людей с панкреатитом, подагрой, заболеваниями печени, холециститом и другими патологиями.
Кузина также предупреждает, что рацион, включающий в себя большое количество обработанных мясных продуктов, может увеличить риск развития рака, особенно опухолей кишечника, из-за наличия канцерогенных соединений, сообщает МедиаПоток.
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